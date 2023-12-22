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IDC ожидает снижения продаж "умных" телевизоров в 2023 году на 5,5%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мировые продажи Smart TV (телевизоров с подключением к интернету) в 2023 году сократятся на 5,5%, прогнозирует исследовательская компания IDC.

По ее оценке, в 2024 году продажи будут плюс-минус на уровне 2023 года, а затем начнут постепенно расти. Среднегодовые темпы роста до 2027 года составят 3,3%.

"С учетом высокой инфляции и длинных циклов использования телевизоров, основной рост в категории Smart TV придется на развивающиеся рынки, - отметил менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. - Между тем на зрелых рынках телевизоры быстро превращаются из устройств по потреблению контента в точки доступа в экосистемы".

Smart TV на операционной системе Android останутся лидером рынка в текущем году с долей рынка в 38,1%. Второй по популярности ОС станет Tizen (21,3%), третьей - Roku (12,5%), четвертой - Fire (3,4%).

IDC Android Джитеш Убрани
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