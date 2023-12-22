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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

Китайская компания BYD построит свой первый завод в Европе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., один из крупнейших в мире производителей электромобилей, планирует открыть свой первый завод на территории Европы в венгерском городе Сегед, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Строительство завода станет "одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии" и позволит создать тысячи новых рабочих мест, цитирует министра Associated Press.

Мэр Сегеда Ласло Ботка отметил, что город был выбран среди других конкурентов благодаря удобному географическому положению и хорошей логистике. Сегед расположен на границе с Сербией и рядом с железной дорогой, которая была построена совместно с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

В Венгрии уже работают несколько крупных заводов по производству литий-ионных батарей для электромобилей, в том числе принадлежащие корейской Samsung и китайской CATL.

BYD Китай Венгрия
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