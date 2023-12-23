Суд отменил арест 2,7 млрд рублей на счетах типа "С" и "И" по иску к Euroclear

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга отменил арест средств на счетах типа "С" и "И" в размере 2,7 млрд рублей в рамках иска УК "Ингрия" и гендиректора компании "Евроинвест" Юрия Васильева к Euroclear Bank, говорится в определении суда.

Ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску подали Euroclear и Национальный расчетный депозитарий (НРД), который привлечен к делу в качестве третьего лица.

Иск поступил в суд в октябре. Соистцы требуют взыскать с Euroclear $24,4 млн, 287,9 тыс. евро, 53,9 тыс. швейцарских франков и 2,6 тыс. фунтов стерлингов в пользу Васильева, а также $3,15 млн в пользу ЗПИФ "Апарт Девелопмент".

В ноябре истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер по иску в виде запрета Euroclear и НРД производить операции с денежными средствами со счетов типа "С", "И" в размере исковых требований и наложения ареста на них. Суд удовлетворил это ходатайство, посчитав обоснованным.

Рассмотрев заявления НРД и Euroclear, суд признал принятые обеспечительные меры избыточными и отменил их, говорится в опубликованном определении.