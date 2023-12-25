Рынки акций Европы выросли перед длинными выходными, за исключением Франции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынки акций большинства крупнейших стран Западной Европы умеренно выросли в пятницу на фоне слабой активности торгов в преддверии длинных выходных.

Биржи Великобритании закрылись 22 декабря раньше обычного - в 15:30 по Москве, а в понедельник все европейские рынки будут закрыты по случаю Рождества.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в пятницу прибавил 0,14% и достиг 477,6 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,04%, германский DAX - на 0,11%, итальянский FTSE MIB - на 0,26%, испанский IBEX 35 - на 0,08%. Французский CAC 40 потерял 0,03%.

Статданные из Великобритании, опубликованные в пятницу, показали максимальный с января скачок розничных продаж в стране в ноябре.

Показатель увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) Британии. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Другой отчет ONS показал, что экономика Великобритании в третьем квартале текущего года сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Окончательные данные были пересмотрены с понижением: предварительно сообщалось, что объем британского ВВП в третьем квартале не изменился. Оценка за второй квартал также была пересмотрена в худшую сторону: объем ВВП не изменился, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 0,2%.

Оценка роста экономики Испании в июле-сентябре была подтверждена статистическим институтом INE на уровне 0,3% в поквартальном выражении. В Нидерландах предварительная оценка спада ВВП за третий квартал пересмотрена с ухудшением до 0,3% с 0,2%.

Между тем французское национальное статистическое управление Insee сообщило о повышении рассчитываемого им индекса потребительского доверия в стране в декабре до максимальных с марта прошлого года 89 пунктов с 88 пунктов в ноябре.

В Италии, согласно официальным данным, аналогичный индикатор в этом месяце повысился до 106,7 пункта со 103,6 пункта в ноябре. Индекс доверия предпринимателей, напротив, снизился в декабре в стране до минимальных более чем за три года 95,4 пункта с 96,6 пункта месяцем ранее.

Акции британского банка HSBC подорожали на 0,9% после новостей о тои, что правительство Канады дало разрешение на продажу его канадского подразделения местному Royal Bank of Canada (RBC). Сделка была анонсирована в конце ноября прошлого года, ее сумма составляет 13,5 млрд канадских долларов ($10,2 млрд). Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2023 года, теперь сроки перенесены на первый квартал 2024 года.

Капитализация Harbour Energy Plc выросла на 5,8%. В четверг эта британская компания объявила о покупке upstream-активов Wintershall Dea за $11,2 млрд у BASF и LetterOne.

Бумаги Unilever повысились в цене на 0,5% в Амстердаме и 0,2% в Лондоне. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса заявил о приобретении бренда товаров премиум-класса для ухода за волосами K18 за неназванную сумму. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года.

Вслед за ценами на нефть увеличилась рыночная стоимость гигантов отрасли: BP plc и Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,6%.

На торгах в Милане заметный рост показали акции банков Banco BPM (+0,9%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+0,8%), Mediobanca Banca di Credito Finanziario и BPER Banca (+0,6% у обоих).

Тем временем котировки бумаг германских производителей спортивных товаров резко упали на фоне осторожных прогнозов американской Nike Inc..

Главный финансовый директор Nike Мэтью Френд заявил в четверг, что в компании видят сигналы "более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде".

Акции adidas AG подешевели на 5,3%, Puma SE - на 6,9%, онлайн-ритейлера одежды Zalando - на 6,8%.

Цена бумаг Prosus NV в Амстердаме рухнула на 13,4% вслед за падением стоимости акций китайской Tencent на информации о том, что власти КНР намерены ужесточить правила для рынка онлайн-игр. Prosus владеет 20%-ной долей в Tencent.

Рыночная стоимость британского страховщика Prudential опустилась на 1,4%. В четверг компания одобрила привлечение дополнительного капитала в размере $351 млн ее китайским подразделением.