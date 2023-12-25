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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

МТС может купить продюсерский центр "Марс Медиа Энтертейнмент"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" может приобрести продюсерский центр "Марс Медиа Энтертейнмент" (ММЕ), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на медиарынке.

Покупка продюсерского центра может помочь усилению направления продакшена в рамках собственного онлайн-кинотеатра МТС Kion, рассказывают собеседники издания.

Стоимость сделки может составлять порядка 1 млрд рублей, оценивает гендиректор "АФИ Капитал" Алексей Гориславец. Сделка может быть закрыта до начала весны.

МТС запустил платформу Kion в 2021 году. Сейчас для пользователей доступны как оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, так и другой контент. По данным аналитического агентства TelecomDaily за I полугодие, доля Kion на рынке онлайн-кинотеатров РФ составляла 8,5%.

МТС
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