МТС может купить продюсерский центр "Марс Медиа Энтертейнмент"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" может приобрести продюсерский центр "Марс Медиа Энтертейнмент" (ММЕ), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на медиарынке.

Покупка продюсерского центра может помочь усилению направления продакшена в рамках собственного онлайн-кинотеатра МТС Kion, рассказывают собеседники издания.

Стоимость сделки может составлять порядка 1 млрд рублей, оценивает гендиректор "АФИ Капитал" Алексей Гориславец. Сделка может быть закрыта до начала весны.

МТС запустил платформу Kion в 2021 году. Сейчас для пользователей доступны как оригинальные проекты онлайн-кинотеатра, так и другой контент. По данным аналитического агентства TelecomDaily за I полугодие, доля Kion на рынке онлайн-кинотеатров РФ составляла 8,5%.