Автопроизводитель Daihatsu приостановит выпуск автомобилей минимум на месяц
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель автомобилей Daihatsu (принадлежит Toyota Motor Corp.) приостановит производство автомобилей и компенсирует партнерам возможные убытки.
Как сообщил японский телеканал NHK, три завода компании уже прекратили работу. Главный завод, расположенный в Осаке, будет закрыт 26 декабря. Приостановка продлится минимум месяц.
Daihatsu рассматривает вопрос возмещения убытков поставщикам автозапчастей.
Ранее сообщалось, что независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении краш-тестов автомобилей Daihatsu. В 2022 финансовом году компания произвела около 920 тыс. машин, в Японии она занимает треть рынка в сегменте компактных автомобилей.