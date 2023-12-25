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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Автопроизводитель Daihatsu приостановит выпуск автомобилей минимум на месяц

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель автомобилей Daihatsu (принадлежит Toyota Motor Corp.) приостановит производство автомобилей и компенсирует партнерам возможные убытки.

Как сообщил японский телеканал NHK, три завода компании уже прекратили работу. Главный завод, расположенный в Осаке, будет закрыт 26 декабря. Приостановка продлится минимум месяц.

Daihatsu рассматривает вопрос возмещения убытков поставщикам автозапчастей.

Ранее сообщалось, что независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении краш-тестов автомобилей Daihatsu. В 2022 финансовом году компания произвела около 920 тыс. машин, в Японии она занимает треть рынка в сегменте компактных автомобилей.

Япония Toyota Motor Daihatsu
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