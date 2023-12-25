Офисные помещения в городах США в ноябре подешевели на 26%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость помещений в офисных зданиях в крупных городах США рухнула на 26% в годовом выражении в ноябре, сообщил индексный провайдер MSCI.

Это худший показатель за 2023 год, следует из индекса цен на коммерческую недвижимость RCA CPPI, который рассчитывает компания.

"Неопределенность в отношении будущей потребности в офисных помещениях, а также влияние высоких ставок по ипотеке негативно сказались как на ценах, так и на объемах продаж", - написали аналитики MSCI.

Цены на офисные помещения в пригородах понизились на 12,4% в ноябре, а стоимость коммерческой недвижимости в целом снизилась на 8%, по подсчетам MSCI.