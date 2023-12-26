РСТ предложил ввести невозвратные тарифы для речных круизов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В речном круизном туризме в РФ могут появиться невозвратные тарифы по аналогии с авиакомпаниями, их введение позволит снизить стоимость круизов до 20-30%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"РСТ направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов для речных круизов по аналогии с авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время в соответствии с законом "О защите прав потребителей" турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат.

"При этом, как показывает судебная практика предприятий, реализующих круизный турпродукт, доказать размер фактически понесенных расходов в рамках действующего законодательства затруднительно. Судебные инстанции отказываются учитывать при расчете расходы на топливо, мореходность судна, покраску и другие, не усматривая причинно-следственной связи между отказом туриста от круиза и возникновением убытков в виде пустующих кают", - информирует пресс-служба.

Как напомнили в РСТ, в туротрасли обсуждается вопрос по введению невозвратных тарифов для гостиниц. С учетом того, что экономический эффект для предпринимателей при отказе потребителей от номера в гостинице и каюты в круизном лайнере идентичен, союз предлагает рассмотреть вопрос распространения невозвратных тарифов и на круизные турпродукты.

"На встрече главы Минэкономразвития с представителями РСТ вопрос о перспективах введения невозвратных тарифов задал министру руководитель комиссии союза по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев. Министр в ответ сказал, что однозначно поддерживает это предложение, так как это расширяет возможности приобретения потребителями более дешевого продукта. По его словам, сначала могут появиться невозвратные тарифы для гостиниц, которые будут давать скидки туристам при условии, что стоимость бронирования не будет возвращена в случае отмены, а затем и для круизных лайнеров", - подчеркнули в пресс-службе РСТ.

Как пояснил Растегаев, введение невозвратных тарифов позволит снизить цены на круизы и нарастить турпоток.

"С ростом популярности речных круизов в стране, повышения конкуренции на рынке цена на этот вид отдыха приобретает все большее значение. Многим компаниям невозвратные тарифы позволили бы нарастить турпоток. Если мы не будем закладывать в их величину повышение стоимости продовольствия, топлива и зафиксируем ее на конкретный момент продажи, то снижение цены может составить до 20-30%", - сообщил глава комиссии РСТ по круизному туризму.