Brent подешевела до $78,96 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно опускаются днем во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

К 14:15 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%), до $78,96 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,29 (0,39%), до $73,27 за баррель.

Понижательное давление на котировки оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, растет менее чем на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.