"Победа" в апреле планирует запустить рейсы из Москвы в Ташкент

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" 3 апреля следующего года планирует запустить рейсы из Москвы ("Внуково") в Ташкент (Узбекистан).

Полеты будут выполняться каждый день, сообщила представитель компании журналистам.

"Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" летает в Узбекистан ежедневно в Самарканд", - отметила она.

Помимо Узбекистана, в зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас входят рейсы в ОАЭ, Белоруссию, Турцию и Армению.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот", базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.