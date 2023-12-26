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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Победа" в апреле планирует запустить рейсы из Москвы в Ташкент

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" 3 апреля следующего года планирует запустить рейсы из Москвы ("Внуково") в Ташкент (Узбекистан).

Полеты будут выполняться каждый день, сообщила представитель компании журналистам.

"Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" летает в Узбекистан ежедневно в Самарканд", - отметила она.

Помимо Узбекистана, в зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас входят рейсы в ОАЭ, Белоруссию, Турцию и Армению.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот", базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

Победа Ташкент Узбекистан
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