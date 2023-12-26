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Акции Nvidia возглавили список фаворитов Уолл-стрит по потенциалу роста в 2024 г

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акции американского производителя чипов Nvidia Corp. возглавили список фаворитов Уолл-стрит по потенциалу роста в 2024 году, пишет MarketWatch.

Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, бумаги могут подорожать на 37% в следующем году. Эксперты полагают, что компания сохранит лидирующие позиции на рынке графических процессоров для центров обработки данных, наращивающих мощности для поддержки приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Второе место в рейтинге занимают акции производителя солнечных панелей First Solar Inc., которые могут прибавить в цене 36%, третье - нефтесервисной Halliburton Co. (+34%), четвертое - агропромышленной Bunge Global (+33%). Пятое-шестое места делят производитель товаров для медицинской диагностики Bio-Rad Laboratories и оператор казино Las Vegas Sands (+32% у обоих).

Далее располагаются SLB (+31%), LKQ Corp. (+29%), Aptiv (+28%) и Delta Air Lines (+27%).

Список составлен на основе прогнозных цен акций участников индекса S&P 500, для которых имеется пять и более оценок опрошенных FactSet аналитиков и не менее 75% из них дают рекомендацию "покупать" (или аналогичный рейтинг).

Nvidia
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