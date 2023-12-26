"Агроэкспорт" оценил потенциал поставок икры на мировой рынок более чем в 2 тыс. т в год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта икры рыб из РФ на мировой рынок оценивается в более 2 тыс. тонн в год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"С учетом роста мирового спроса на икру, а также переориентации российского экспорта на перспективные рынки и при обеспечении соответствующих объемов производства поставки икры на внешние рынки могут превысить 2 тыс. тонн ($35 млн)", - говорится в обзоре центра.

Наиболее перспективными направлениями экспорта авторы документа назвали страны ближнего зарубежья, в первую очередь Казахстан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Азербайджан, где уже сложился устойчивый спрос на российскую продукцию. В качестве перспективных направлений рассматриваются страны Персидского залива, в первую очередь ОАЭ. Среди стран азиатского региона выделяются Китай, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.

Согласно обзору, РФ стабильно входит в топ-10 мировых экспортеров икры рыб. В 2021 году (более поздние данные не представлены) РФ экспортировала 1,6 тыс. тонн икры и ее заменителей на $29,1 млн, что соответственно на 35,9% и в два раза больше, чем в 2020 году. За 2017-2021 годы российский экспорт икры ежегодно рос в среднем на 29,3% по весу и на 26,7% по стоимости.

Крупным покупателем российской икры и ее заменителей в 2021 году была Белоруссия - 428,3 тонны (26% экспорта этой продукции из РФ) на $6 млн (20,6%). Рост поставок в натуральном выражении составил 2,4 раза, в стоимостном – два раза. Икра также поставлялась на Украину, в Казахстан и Германию. Так, Германия увеличила закупки в 5,3 раза или на 51,8 тонны.

По данным Росстата, которые приводит "Агроэкспорт", в 2022 году производство икры рыб и ее заменителей в РФ составило 61,5 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в 2021 году. За 2018-2022 годы производство икры сокращалось в среднем на 4,2% в год.

Импорт икры рыб и ее заменителей в РФ за 2018-2022 годы находился в пределах 16-19 тыс. тонн в год и ежегодно сокращался на 3,2%.