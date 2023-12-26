ЦБ планирует включить в список отчитывающихся экспортеров компании с выручкой от $1 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, говорится в сообщении ЦБ.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров публиковаться не будет. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

Банк России также разместил проект указания, устанавливающий для крупнейших экспортеров состав, форму, сроки и порядок представления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.

Предполагается, что компании будут отчитываться на консолидированном уровне, представлять информацию в том числе и по дочерним организациям.

Срок представления информации планируется сохранить – не более 15 рабочих дней с окончания отчетного месяца.

Проекты указаний разработаны в связи с внесением изменений в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые вступают в силу с 1 марта 2024 года.

Предполагается, что новые нормативные акты ЦБ вступят в силу через 10 дней после дня их официального опубликования, но не ранее 1 марта 2024 года.

Федеральный закон, который вводит с 1 марта 2024 года новые правила отчетности для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а с 1 июля 2024 года обязывает компании РФ уведомлять налоговиков о счетах юридических лиц - нерезидентов и движениях по ним, если эти нерезиденты входят в одну с ними международную группу компаний, подписан президентом РФ 25 декабря.

Согласно действующему законодательству, ЦБ по согласованию с рядом ведомств может определять перечень экспортеров, которые должны представлять регулятору информацию о получении ими денег либо об ином исполнении или прекращении обязательств по экспортным контрактам. Этот перечень публикуется на сайте ЦБ. Принятый закон убирает норму о публикации перечня экспортеров на сайте регулятора. Согласно тексту документа, Банк России сам определит порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень.