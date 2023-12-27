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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием разнонаправленных факторов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США едва заметно растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,7325 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,56 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,789 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря: в четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Мировые рынки капитала в основном растут.

С другой стороны, нефтяные котировки чуть снижаются после подъема накануне. Также на рубль давит глобальный фактор платежного баланса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,99 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,4 за баррель, что на 0,21% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американский фондовый рынок начал последнюю, укороченную в связи с Рождеством торговую неделю года ростом, инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Шансы на то, что ФРС снизит ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут. Японский Nikkei 225 поднимается на 1,11%, китайский CSI 300 - на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 1,66%, южнокорейский Kospi снижается на 0,05%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,95%

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