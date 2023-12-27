Суд арестовал 133 млн руб. "Волга-Флота" после повреждения ворот шлюза на Волге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на средства АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-Флот") в рамках дела о повреждении ворот шлюза на Городецком гидроузле в Нижегородской области летом этого года.

На сайте суда сообщается, что 20 июня в акватории Волги "в результате нарушения правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта теплоход, следующий рейсом Городец - Нижний Новгород, в результате неудачного маневра повредил верхние рабочие ворота шлюза". Ущерб составил более 158 млн рублей.

В ноябре капитану судна – работнику "Волга-Флота" – было предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), отмечается в сообщении.

Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства компании.

"Ходатайство следователя удовлетворено, судом наложен арест на денежные средства АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", являющегося гражданским ответчиком по уголовному делу, в сумме 133 млн 104 тыс. 381 рубль", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщалось, что утром 20 июня произошло столкновение судна, эксплуатируемого "Волжским пароходством", с верхними подводными воротами 16-го шлюза камеры Городецкого гидроузла.

В результате никто не пострадал, судоходство на данном участке временно приостанавливалось.

"Волжское пароходство" – одна из крупнейших судоходных компаний России, выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях РФ в сообщении "река-море" и на международных морских направлениях.