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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

ЧТПЗ 11 января начнет размещение локальных бондов для замещения еврооблигаций-2024

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 11 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 300 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения может составить $300 млн, он соответствует номинальному объему евробондов ЧТПЗ с погашением в сентябре 2024 года.

Ожидаемая дата окончания размещения – 25 января.

Выпуск-2024 был для ЧТПЗ дебютным, компания разместила его в 2019 году. Ставка купона по евробондам – 4,5%, ближайший купонный платеж – 19 марта.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. При этом все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

ЧТПЗ Челябинский трубопрокатный завод
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