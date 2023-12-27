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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Рынок акций РФ в среду умеренно подрос вслед за миром

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips, попытки "быков" разогреть индексы на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры нивелировались просевшей нефтью после роста (Brent опустилась к $80,3 за баррель). Индекс МосБиржи остался ниже рубежа 3100 пунктов из-за укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом", а также акции нефтяников; упали акции "Газпром нефти" (-7,5%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (бумаги не входят в расчет основных индексов).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3097,49 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался выше 3112 пунктов), индекс РТС - 1068,71 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 просел до 91,32 рубля (-0,35 рубля).

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