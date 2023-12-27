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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Цены на российские легковые автомобили с 19 по 25 декабря выросли на 1,5%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Легковые автомобили российской сборки с 19 по 25 декабря подорожали в среднем на 1,54%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Автомобили иностранных брендов за тот же период, по данным ведомства, в цене не изменились.

Рост стоимости российских легковых машин с начала года на 25 декабря составил 17,6%, иномарок - чуть более 4%.

Как ранее сообщал Росстат, в кризисном 2022 году цены на легковые автомобили в РФ в среднем выросли на 30%, на иномарки - почти на 40%. Стабилизировавшись примерно на полгода, во второй половине 2023 года цены вновь пошли вверх.

"В течение года произошло существенное обесценение рубля. При этом у нас достаточно большая импортная составляющая - как в плане ввоза автомобилей, так и по комплектующим для новых проектов в отрасли. Высокая процентная ставка, конечно, тоже сдерживает приобретение машин с использованием кредитных ресурсов. К повышению стоимости автомобилей привела и индексация утильсбора. Пока картина такова, что автомобили становятся все менее и менее доступными", - говорил "Интерфаксу" в конце этого года аналитик авторынка Владимир Беспалов.

Росстат
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