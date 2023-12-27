Сельхозорганизации РФ в ноябре снизили реализацию яиц на 1,8%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 2,8 млрд яиц, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 2,5% ниже показателя октября этого года, сообщил Росстат в среду.

За 11 месяцев динамика положительная - рост на 1,9%, до 31,3 млрд штук.

По данным Росстата, поголовье птицы в сельхозорганизациях на конец ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на на 0,5%.

Продажа зерна в минувшем месяце составила 7,6 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению с октябрем этого года продажа упала на 13,4%. Всего за 11 месяцев было реализовано 69,8 млн тонн зерна, что на 19,7% больше прошлогоднего.

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) в ноябре составила 1,1 млн тонн, что на 0,7% больше в годовом выражении, но на 0,6% меньше, чем в октябре этого года. За 11 месяцев продажа выросла на 3,1%, до 12,1 млн тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в ноябре реализовали 1,6 млн тонн молока. Это на 5,9% больше в годовом выражении, но на 1,6% меньше, чем в октябре этого года. За 11 месяцев реализовано 17,9 млн тонн молока, что на 6,2% больше, чем год назад.