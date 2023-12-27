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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Производство СПГ в РФ в ноябре сохранилось на максимальном уровне 3 млн тонн

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в РФ в ноябре 2023 года сохранилось на уровне 3 млн тонн.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 3 млн т, что на 4,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 1,7% больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-ноябрем 2022 года на 3,2% и составило 29,6 млн т", - говорится в сводке Росстата.

Росстат округляет данные до одного знака после запятой.

Это максимальный уровень производства СПГ за месяц, который показывала российская газовая отрасль.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Большая часть СПГ в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

В 2022 году в России было произведено 32,5 млн тонн СПГ. Летом 2023 года производство заметно сокращалось из-за более масштабных ремонтно-профилактических работ на заводах. Однако, как заявил ранее в этом месяце министр энергетики РФ Николай Шульгинов, по итогам 2023 года производство не только компенсирует летнее отставание, но и немного превысит уровень 2022 года.

Росстат
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