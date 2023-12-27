Россия в ноябре увеличила выпуск удобрений на 24% в годовом выражении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Производство минеральных удобрений в ноябре составило 2,3 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 24% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 4,5% меньше уровня октября 2023 года, сообщил Росстат.

За январь-ноябрь было выпущено 23,6 млн тонн удобрений - на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск калийных удобрений в ноябре вырос на 68% год к году, но снизился на 4% к предыдущему месяцу, составив 860 тыс. тонн. Производство калийных удобрений за 11 месяцев увеличилось на 22%, до 8,2 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений в прошлом месяце снизилось на 1% к ноябрю 2022 года и почти на 7% к октябрю 2023 года, до 345 тыс. тонн. Их выпуск за январь-ноябрь составил 4 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск азотных удобрений составил 1,1 млн тонн (на 10% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 4% меньше, чем в октябре 2023 года). За январь-ноябрь 2023 года было произведено 11,5 млн тонн азотных удобрений, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство аммиака в ноябре составило 1,5 млн тонн, увеличившись на 3% год к году. Выпуск аммиака за 11 месяцев вырос менее чем на 1% к тому же периоду 2022 года.