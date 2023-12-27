Госпакеты трех принадлежащих ОЗК компаний будут приватизированы
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Госпакеты трех принадлежащих АО "Объединенная зерновая компания" предприятий будут приватизированы.
Согласно распоряжениям, подписанным 27 декабря, правительство согласилась с продажей 25,5% акций АО "Балашовский комбинат хлебопродуктов", 51% АО "Орский элеватор" и 25,5% ОАО "Геркулес".
Пакеты планируется продать на открытых торгах в форме аукциона.
Группа ОЗК - торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.