БМ-банк лишился права работать со спецсчетами в рамках госзакупок

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ исключило БМ-банк из перечня банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим же документом отменено правительственное распоряжение, которым в октябре 2023 года банк был включен в этот перечень.

В результате в перечень финорганизаций, имеющих право работать со спецсчетами в рамках госзакупок, теперь входит только 23 банка.

Механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В их числе наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

За все время действия этой нормы в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок, была включена 31 кредитная организация. В разное время уже восемь банков из этого перечня были удалены.