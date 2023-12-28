Выпуск ювелирных изделий из золота в России вырос в 2023 г. на 18%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году производство ювелирных изделий из золота в России увеличилось на 18%, составив 30,8 млн украшений (массой 55,5 тонны), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В прошлом году, по данным Федеральной пробирной палаты, было заклеймлено 26 млн изделий или 48,5 тонны.

Позитивная динамика прослеживается и по серебру: совокупный объем поступивших на рынок отечественных и импортных изделий вырос на 28,9 млн за год, достигнув 56,7 млн штук. В 2023 году в ГИИС ДМДК зарегистрировали 43,7 млн серебряных изделий отечественного производства.

"Более чем двукратный рост объясняется отчасти восстановлением рынка, но основной эффект достигается за счет легализации. Серебряные изделия отечественного производства сейчас клеймить необязательно, но их нужно регистрировать в государственной информационной системе ГИИС ДМДК. Очевидно, что в систему вошел и тот объем изделий, который на клеймение ранее не предъявлялся, а значит, доля легального оборота существенно увеличилась, почти в 2,5 раза по сравнению с 2018-2019 годами", - пояснил Моисеев.

Уже во втором полугодии текущего года число новых участников рынка оборота драгметаллов превысило количество ушедших, составив 1 393 против 957 соответственно, добавил он.