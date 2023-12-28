Red Wings получила первый восстановленный Ту-214

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings пополнила парк пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью.

Акт о приемке воздушного судна подписан в четверг в аэропорту Казани, сообщила представитель Red Wings журналистам.

По данным авиакомпании, полученный Ту-214 (бортовой номер RA-64518) был изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года эксплуатировался в авиакомпании "Трансаэро", а затем и в самой Red Wings. В этом году "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК, лизинговая компания-владелец самолета) по решению правительства организовала работы по восстановлению летной годности лайнера после длительного хранения, и в середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.

"Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Наша компания имеет хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214. Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам", - заявил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Максимальная дальность восстановленного Ту-214 превышает 7000 км, с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 194 пассажира.

Ранее в декабре Red Wings сообщала о получении первого дальнемагистрального самолета Ил-96-400Т, который также прошел процедуру восстановления летной годности. Эксплуатантом лайнера выступает грузовая "дочка" компании – Sky Gates Airlines.

В прошлом году сообщалось, что правительство может выделить 15,4 млрд рублей на восстановление двух Ил-96, восьми Ту-204/214 и одного Ан-124, принадлежащих структурам ОАК.

"Мы продолжаем работу по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники: вслед за грузовым Ил-96-400Т сегодня в строй вернулся прошедший все необходимое обслуживание пассажирский Ту-214. В будущем году продолжим передачу самолетов",- отметил гендиректор ИФК Михаил Подхватилин, также процитированный в сообщении.

Red Wings (контролируется госкорпорацией "Ростех") входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. Также у компании есть восемь Airbus A320/321 – все они с прошлого года находятся на хранении.

В августе этого года Red Wings закрыла сделку по покупке грузовой Sky Gates Airlines, у которой сейчас по одному Ил-76ТД и Ил-96-400Т.