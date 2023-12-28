Индекс МосБиржи вырос на 0,2% и превысил 3101 пункт

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги в четверг ростом индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (цена Brent опустилась ниже $79 за баррель).

Индекс МосБиржи смог превысить рубеж 3100 пунктов за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon и акций нефтяников, индекс РТС поднялся к уровню начала декабря на фоне резкого укрепления рубля в налоговый период.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3101,99 пункта, индекс РТС вырос на 2,1% до 1090,93 пункта; динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%.

К 18:50 доллар дешевел на 1,71 рубля, до 89,56 рубля, минимум сессии - 89,24 рубля за доллар.

Подорожали расписки OZON (+3,9%), TCS Group (+2,1%), акции "Северстали" (+1,9%), "Яндекса" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), "Роснефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

МКАО "Яндекс" первой из квазироссийских компаний использовало для регистрации в специальный административный район (САР) процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица, а не "переезда" старого, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

26 декабря МКАО "Яндекс" было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области. Днем ранее Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс".

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания вечером в среду. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 28 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию (по итогам 9 месяцев - 62,71 руб./акцию, с учетом выплаченных за I полугодие 27,54 руб.), сообщила компания. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 января.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,1%), Polymetal (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -1,2% "префы"), ВТБ (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "МТС" (-0,3%).

В четверг на "Мосбирже" стартовали торги акциями ПАО "МГКЛ", материнской компании группы "Мосгорломбард". По итогам основных торгов акции компании просели до 2,37 рубля, что на 5,2% ниже цены размещения (2,5 рубля); объем торгов превысил 68,4 млн рублей. В рамках IPO компания привлекла около 303 млн рублей, доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%. Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии развития. Акции включены в третий уровень листинга, торговый код - MGKL.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг большую часть торгов корректировался вниз - импульс рублевого укрепления и ценовой спад в commodities привели инвесторов к решению о частичной фиксации прибыли. Между тем, вечером рынок смог подрасти на фоне дальнейшего подъема индексов в США.

С приближением длинных январских праздников инвесторы проявляют осторожность, опасаясь реализации какого-либо рыночного или геополитического риска в первые дни будущего года. Котировки нефти Brent не смогли удержаться выше отметки $80 за баррель. Судоходство в Красном море постепенно восстанавливается, а новых драйверов для поддержания растущей динамики сырья пока не видно. В пятницу Росстат опубликует декабрьские индексы деловой активности в производстве и секторе услуг, важных корпоративных событий не ожидается. В завершающую пятницу года активность инвесторов может быть минимальной, прогноз по индексу МосБиржи на 29 декабря - 3025-3125 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, уверенную позитивную динамику котировок акций интернет-гиганта "Яндекса" обусловили новости о регистрации нового юридического лица МКАО "Яндекс" с уставным капиталом 151,8 млн рублей в САР на острове Октябрьский Калининградской области.

Реструктуризацию "Яндекса" ожидают все участники торгов. Вероятно, резкому всплеску волатильности котировок на текущей неделе способствовала некая достоверная инсайдерская информация о ходе этого процесса. В самой компании ранее анонсировали завершение юридической перерегистрации в конце 2023 года или в начале 2024 года. В итоге акции "Яндекса" пользуются повышенным спросом в преддверии данного события. В долгосрочной перспективе завершение процесса реструктуризации бизнеса "Яндекса" снимет риски заморозки или блокировки ее активов в Euroclear, одновременно увеличив вероятность выплаты дивидендов. Смена юрисдикции выступает долгосрочным фактором инвестиционной привлекательности акций "Яндекса", полагает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, ФАС разрешила структуре "ВК" купить актив English First. Покупка данного проекта позволит усилить позиции компании в сфере онлайн-образования. Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за 9 месяцев. Рубль ощутимо укрепился на внутренних факторах - в четверг завершается декабрьский налоговый период, что могло стать основанием для активности экспортеров по продаже валюты. Кроме того, ЦБ объявил, что с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. В I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день. Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Нефть дешевеет на фоне возобновления маршрутов судов через Суэцкий канал, а также неожиданного роста запасов в США, согласно оценке API, отметил аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки "Эталона" (+6,8%) в четверг вернулись к максимумам с середины ноября. Очевидно, повышенный интерес к бумагам вызывает процесс редомициляции компании и утверждение в середине декабря ее перерегистрации с Кипра в РФ.

Акции "Мечела" (+0,5% и +1,7% "префы") пытались вернуться к повышению после краткосрочной консолидации. Котировки компании по итогам 2023 года вошли в пятерку лидеров роста из списка расчета индекса МосБиржи, прибавив 195% и 150% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно на фоне увеличения поставок угля в Китай и Индию.

Котировки расписок Qiwi (-5,5%) продолжили нисходящую коррекцию после повышения без очевидных фундаментальных причин ранее на неделе. "Газпром нефть" уже второй день торгуется без дивидендов за 9 месяцев 2023 года, при этом итоговые выплаты за весь 2023 год, исходя из истории предыдущего года, могут быть ниже промежуточных дивидендов.

Зарубежные фондовые площадки в четверг в целом не показывали значительных изменений, но американские индексы продолжали неспешно обновлять очередные максимумы. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня укрепили позиции благодаря динамике рубля и покупкам в отдельных эмитентах. С макроэкономической точки зрения год для рынка акций РФ в пятницу завершится выходом данных по потребительской инфляции, которые позволят оценить перспективы политики ЦБ РФ и возможные сроки снижения процентной ставки, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,7%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке цены вечером снижаются на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

К 18:50 февральские фьючерсы на Brent дешевели на 1,3%, до $78,64 за баррель (-1,8% в среду), февральские фьючерсы на WTI подешевели на 1,2%, до $73,24 за баррель (-1,9% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд - самый длительный период их непрерывного повышения с 2016 года.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали расписки "Эталона" (+6,8%), акции ПАО "Россети Сибирь" (+5,9%), GDR X5 Retail (+2,8%), акции ПАО "Евротранс", ПАО "Инград" (+2,1%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-9,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-7%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,6%), расписки Qiwi (-5,5%), акции ПАО "Русолово" (-5,4%), "Камчатскэнерго" (-5,3%), "Белона" (-5,3%).

Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,7%, до 996 рублей) на внеочередном собрании 27 декабря утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 29,75 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,31 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,45 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").