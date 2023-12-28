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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Правительство утвердило правила ликвидации объектов накопленного вреда

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило правила ликвидации накопленного вреда окружающей среде, соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минприроды.

Новые правила пришли на смену действовавшим с 2018 года, отмечается в сообщении.

"Теперь организация ликвидации накопленного вреда включает в себя проведение необходимых обследований, разработку и утверждение проекта ликвидации накопленного вреда и сами работы по устранению вредного объекта. По новым правилам проекты ликвидации подлежат не только государственной экологической экспертизе, обязательным становится и проверка достоверности их сметной стоимости", - сообщили в Минприроды.

"Чтобы исключить необоснованные расходы бюджетных средств, Росприроднадзор (со своими подведомственными организациями) проведет проверку документации и выдаст заключение, насколько обоснована и достоверна смета", - добавили в министерстве.

Там отметили, что исключение составляют только проекты ликвидации, которые включают строительство или реконструкцию капитальных объектов, - они подлежат государственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом.

Постановлением правительства также установлены конкретные требования к проектной документации и контролю за проведением работ. Так, наблюдение за ходом ликвидации будут вести центры лабораторного анализа и технических измерений по соответствующим федеральным округам.

Постановление позволяет контролировать работы без ограничения по срокам, подчеркнули в Минприроды.

"Отметим, что по документу организовать ликвидацию накопленного вреда на муниципальных землях должны органы местного самоуправления, а на других территориях - органы государственной власти субъектов. В случаях, установленных правительством, организацию работ по ликвидации осуществляет Минприроды России", - уточняется в релизе.

Минприроды Михаил Мишустин Росприроднадзор
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