Рынки акций Европы слабо снизились в четверг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 потерял 0,11% и составил 478,08 пункта. Индикатор держится вблизи максимальной отметки почти за два года.

Британский индикатор FTSE 100 опустился по итогам торгов на 0,03%, германский DAX - на 0,24%, французский CAC 40 - на 0,48%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,3% и 0,35% соответственно.

Трейдеры на этой неделе демонстрируют активность торгов ниже обычного в связи с рождественскими праздниками и в отсутствие важных макроэкономических статданных.

Между тем определенную поддержку рынку акций оказывают усиливающиеся ожидания, что ведущие центробанки мира в следующем году перейдут к снижению процентных ставок.

Цена акций французской фармацевтической компании Sanofi повысилась на 0,1% и достигла самого высокого уровня за девять недель - 89,81 евро.

Между тем акции ведущих нефтепроизводителей региона подешевели: BP Plc - на 0,4%, Shell - на 0,3%, TotalEnergies - на 1,7%, Equinor - на 1,4%.

Котировки бумаг автопроизводителей также снизились, в том числе Volkswagen - на 0,6%, Porsche - на 0,3%, Daimler Truck - на 0,1%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Renault - на 0,9%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 в четверг стали акции германской энергетической компании Uniper, подешевевшие на 4%. Подъем возглавили бумаги германской фармкомпании MorphoSys AG, подорожавшие на 2,9%.