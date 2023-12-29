Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Dow Jones обновил исторический максимум

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями малоактивные торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 206 тыс., а не 205 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Между тем отрицательное сальдо американской внешней торговли товарами в ноябре расширилось до $90,3 млрд с пересмотренных $89,6 млрд месяцем ранее, согласно предварительным официальным данным. Экспорт товаров в прошлом месяце сократился на 3,6%, до $164,1 млрд, импорт - на 2,1%, до $255,4 млрд.

Рыночная стоимость Apple Inc. выросла на 0,2%. Компания возобновляет продажи "умных" часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США по решению апелляционного суда, приостановившего вынесенный ранее Комиссией по международной торговле (International Trade Commission, ITC) запрет. Устройства возвращаются как в розничные магазины Apple в США, так и в интернет-магазин.

Капитализация игорноразвлекательной Penn Entertainment, ранее известной как Penn National Gaming, повысилась на 6,4% после сообщения The Wall Street Journal о том, что хедж-фонд HG Vora Capital Management ведет переговоры с компанией о включении своих представителей в совет директоров.

Американские депозитарные расписки (ADR) чилийской SQM подорожали на 1,5% на новостях о государственно-частном партнерстве с Codelco в области добычи лития на месторождении Атакама сроком на 2025-2060 годы.

Котировки акций Microsoft Corp. поднялись на 0,3%, до $375,28 за штуку. Аналитики Wedbush повысили их прогнозную цену до $450 с $425 и подтвердили рейтинг "выше рынка". По мнению экспертов, искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие несколько лет изменит "траекторию облачного роста" технологического гиганта. Вместе с тем газета The New York Times подала в суд на Microsoft за незаконное использование ее материалов в ИИ.

Рыночная стоимость телекоммуникационной Altice USA повысилась на 6,6% после сообщения Bloomberg об интересе миллиардера Ксавье Ньеля к покупке португальского бизнеса Altice.

Капитализация производителя электромобилей Mullen Automotive взлетела на 28,4% на новостях об успешной поставке 50 электрофургонов компании Randy Marion Automotive. Ожидается, что в ближайшие пять рабочих дней будут поставлены еще 285 таких машин.

Акции сервиса потокового вещания Netflix Inc. обесценились на 0,3% и завершили сессию на отметке $490,51 за штуку, хотя аналитики KeyBanc повысили их прогнозную цену до $525 с $510, сохранив рейтинг "выше рынка".

Boeing Co. потерял 0,7% рыночной стоимости на новостях о том, что Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) проводит мониторинг рекомендованных самим аэрокосмическим гигантом проверок лайнеров 737 MAX на предмет наличия незатянутого болта в системе управления рулем направления.

Бумаги криптовалютной Marathon Digital подешевели на 9,5% после скачка на 15% днем ранее. Их котировки росли 11 сессий подряд.

Dow Jones Industrial Average повысился в четверг на 0,14% и достиг максимальных за всю историю 37710,1 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,04% - до 4783,35 пункта, что стало вторым по величине результатом с момента установления рекорда (4796,56 пункта) в январе 2022 года.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 15095,14 пункта.