Нефть умеренно растет после падения накануне, Brent у $77,6 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:09 по Москве составляла $77,59 за баррель, что на $0,44 (0,57%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты упали в цене на $2,39 (3%), до $77,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,31 (0,43%) и составили $72,08 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $2,34 (3,2%), до $71,77 за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

"Нефтяные котировки упали на фоне подготовки глобальных транспортных гигантов к возобновлению навигации в Красном море, несмотря на атаки хуситских повстанцев, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Это взвешенный риск и ставка на успех международной миссии по обеспечению безопасности".

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.