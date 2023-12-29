Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей накануне нефтью и на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,7% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3092,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1083,26 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 89,89 рубля (+0,53 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), Polymetal (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), бумаги Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" на последних в уходящем году торгах ожидают самых низких объемов торгов за последнюю неделю, что, несомненно, не позволит рынку развить устойчивую динамику. Вдобавок к этому, вчерашний негативный внешний фон может сказаться на индексе МосБиржи в любой момент. В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ - в случае сильного отклонения фактических данных от ожидаемых возможен резкий пересмотр прогнозов по следующим шагам денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что отразится на фондовом рынке. В США важных макроэкономических новостей не ожидается, поэтому торги, вероятнее всего, пройдут в спокойном режиме.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ЦБ РФ вселил надежды в рубль.

Банк России накануне объявил, что в рамках бюджетного правила отложенный объем продажи валюты составит в первом полугодии 11,8 млрд руб. в день. Дополнительно в январе 2024 года ЦБ будет продавать 0,8 млрд руб. в день в рамках завершения зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ. Это довольно большой объем (примерно вдвое выше ожиданий рынка), что улучшает взгляд на перспективы рубля. Скорее всего, основная волна девальвации российской валюты придется на второе полугодие, после того, как в стране пройдут президентские выборы, считает эксперт.

Акции "Газпром нефти" за два предыдущих дня упали из-за дивидендного "гэпа", который превысил величину выплат, бумаги находятся на несильной технической поддержке. Тем не менее среднесрочный взгляд на "Газпром нефть" сохраняется позитивным, отмечает Антонов.

Зарубежные рынки

В США индексы акций накануне изменились на 0,03-0,1%, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 218 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали роста до 210 тыс., по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,1%).

Биржи Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с новогодними праздниками, однако статистическое управление страны опубликовало данные об инфляции за декабрь. Согласно этим данным, рост потребительских цен в Южной Корее замедлился до минимальных с июня 3,2% в годовом выражении с 3,3% в ноябре при консенсус-прогнозе рынка на уровне 3,26%. В помесячном сопоставлении уровень цен в декабре не изменился, хотя эксперты ожидали его подъема на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на пересмотренные 0,5% - максимально с октября 2020 года.

Поддержку котировкам акций в КНР на материке оказывают ожидания снижения ключевых процентных ставок и резервных требований в КНР в следующем году. Кроме того, трейдеров привлекает уровень цен на акции, пишет Trading Economics. За последнее время глобальные инвесторы вывели примерно 90% денежных средств, вложенных в фондовый рынок Китая в первом полугодии, сообщает Financial Times.

В Гонконге участники рынка оценивают данные о внешней торговле за ноябрь. Согласно опубликованной накануне официальной статистике, гонконгский импорт в прошлом месяце вырос на 7,1%, экспорт - на 7,4%, но в обоих случаях подъем оказался слабее прогнозов аналитиков.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после резкого снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,46 за баррель (+0,4% и -3% накануне), февральская цена WTI - $71,93 за баррель (+0,2% и -3,2% в четверг).

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах сырья в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.