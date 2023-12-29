ЦБ РФ продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 28 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ): с 14 по 22 сентября 2023 года продал на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж составлял 21,4 млрд рублей.

Исходя из параметров операций в период с 14 по 22 сентября и ранее анонсированной суммы зеркалирования сделок в рамках инвестирования ФНБ, объем валюты, который предстоит продать с 25 августа 2023 года по 31 января 2024 года, составит 64,8 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем операций в этот период, согласно расчетам, составляет 0,75 млрд рублей.

ЦБ с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила.

В период с 7 декабря по 12 января плановый совокупный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила - 244,8 млрд рублей, ежедневный - 11,7 млрд рублей.