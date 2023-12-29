Минэнерго сохранило прогноз роста энергопотребления в 2023 году на уровне 1,4%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не пересматривает прогноз энергопотребления по итогам 2023 г., ожидаемый рост составляет 1,4%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 г., может быть побит уже по итогам текущего года, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе - 2023.

В декабре 2023 года российская энергосистема дважды обновила исторический максимум потребления электрической мощности. Последний показатель составил 170,97 ГВт по итогам 11 декабря.

В 2024 году рост может составить 1-1,5%, сообщал ранее журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.