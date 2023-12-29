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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 5,13%, на Аи-92 - на 4,93%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,13% - до 44330 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,93%, до 40797 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

25.12.2023 26.12.2023 % к пр. д. 27.12.2023 % к пр. д. 28.12.2023 % к пр. д. 29.12.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 42168 42654 1,15 43165 1,2 43829 1,54 44330 1,14 5,13
Регуляр-92 38880 39467 1,51 40080 1,55 40493 1,03 40797 0,75 4,93
ДТ-летнее 52810 52811 0 52636 -0,33 53223 1,12 53440 0,41 1,19
ДТ-зимнее 67762 68172 0,61 68518 0,51 68214 -0,44 67435 -1,14 -0,48
Мазут топочный 21747 23636 8,69 24474 3,55 25536 4,34 20997 -17,77 -3,45
Авиатопливо 82242 79623 -3,18 81469 2,32 82160 0,85 82431 0,33 0,23
СУГ 17583 19986 13,67 21994 10,05 21202 -3,6 20053 -5,42 14,05

Цены приведены по национальному индексу.

бензин
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