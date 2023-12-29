Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 5,13%, на Аи-92 - на 4,93%
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,13% - до 44330 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,93%, до 40797 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|25.12.2023
|26.12.2023
|% к пр. д.
|27.12.2023
|% к пр. д.
|28.12.2023
|% к пр. д.
|29.12.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|42168
|42654
|1,15
|43165
|1,2
|43829
|1,54
|44330
|1,14
|5,13
|Регуляр-92
|38880
|39467
|1,51
|40080
|1,55
|40493
|1,03
|40797
|0,75
|4,93
|ДТ-летнее
|52810
|52811
|0
|52636
|-0,33
|53223
|1,12
|53440
|0,41
|1,19
|ДТ-зимнее
|67762
|68172
|0,61
|68518
|0,51
|68214
|-0,44
|67435
|-1,14
|-0,48
|Мазут топочный
|21747
|23636
|8,69
|24474
|3,55
|25536
|4,34
|20997
|-17,77
|-3,45
|Авиатопливо
|82242
|79623
|-3,18
|81469
|2,32
|82160
|0,85
|82431
|0,33
|0,23
|СУГ
|17583
|19986
|13,67
|21994
|10,05
|21202
|-3,6
|20053
|-5,42
|14,05
Цены приведены по национальному индексу.