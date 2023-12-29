Россия за 10 месяцев существенно увеличила экспорт сухой молочной продукции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев этого года существенно нарастила экспорт сухой молочной продукции, сообщается в отраслевом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Так, по оценкам ИКАР, в январе-октябре было вывезено почти 32,9 тыс. тонн сухой сыворотки против 7,4 тыс. тонн в 2022 году, 13,6 тыс. тонн сухого обезжиренного молока (СОМ) против 6,2 тыс. тонн. Основной прирост объемов вывоза СОМ пришелся на Казахстан (66%), Грузию (16%) и Азербайджан (11%), сухой сыворотки - на Казахстан (82%), Китай (12%) и Узбекистан (7%).

В стоимостном выражении наибольший рост достигнут в экспорте СОМ - почти в полтора раза (оценочно с $18,1 млн до $26,1 млн). Экспорт сухой сыворотки вырос скромно - с $8,3 млн до $8,4 млн.

Как считают эксперты, именно за счет активизации экспорта удалось переломить тенденцию роста товарных запасов ряда молочных продуктов, которая негативно влияла на ситуацию на рынке.

Согласно обзору, с апреля по август 2023 года рынок переживал период стремительного падения цен на сырое молоко. По данным мониторинга ИКАР, темпы снижения индекса цен на сырое молоко с марта по июнь составили в среднем 4,1% ежемесячно. Некоторые переработчики урезали объемы закупки и переработки молока.

В частности, на фоне крайне высоких запасов стоимость сухого обезжиренного молока летом опускалась до уровня 2019 года, сухой сыворотки - 2012 года.

"Провал цен был связан с накопленными к этому времени рекордными запасами готовой молочной продукции, которые сформировались из-за низкого потребительского спроса в предыдущем году. В 2022 году потребительские цены на молочную продукцию выросли на 17-24% в зависимости от категории, а реальные доходы населения, наоборот, упали, что, в свою очередь, снизило продажи молочной продукции", - поясняется в обзоре.

Как отмечают эксперты, после долгой "просадки" в сентябре восстановился рост цен на сырое молоко, к чему привели, с одной стороны, подъем спроса на фоне повышения реальных доходов населения, с другой - стабилизация предложения за счет корректировки объемов выпуска готовой продукции и развития экспорта.

"По результатам мониторинга ИКАР индексы цен на сливочное масло с начала года и до конца лета были в среднем на 5,8% ниже значений прошлого года, с сентября стали расти вслед за сырьевым рынком, обновляя рекорды. Так, индекс цен на сливочное масло в середине декабря был на 13% выше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в обзоре.