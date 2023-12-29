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"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

ГПБ остается миноритарием

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа холдинг", при этом Газпромбанк остается его миноритарным акционером, сообщает "Газпром".

"Сделка носит технический характер. Ее цель - обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы "Газпром", - отмечается в сообщении.

"Газпром-Медиа холдинг" объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.

Газпром
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