"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"
ГПБ остается миноритарием
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-Медиа холдинг", при этом Газпромбанк остается его миноритарным акционером, сообщает "Газпром".
"Сделка носит технический характер. Ее цель - обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы "Газпром", - отмечается в сообщении.
"Газпром-Медиа холдинг" объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.