Сводные индексы акций, валют и облигаций emerging markets выросли в 2023 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сводный индекс акций компаний развивающихся стран MSCI Emerging Markets завершает 2023 год ростом на 6,9% благодаря подъему фондовых рынков в последний месяц на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Сводный индикатор валют emerging markets увеличился на 4,7%, что является максимальным подъемом с 2017 года, сообщает агентство Bloomberg. Валюты 13 развивающихся стран укрепились к доллару США в этом году, десяти - подешевели, в том числе, рубль, юань, турецкая лира и аргентинский песо.

Индекс облигаций emerging markets вырос максимально с 2020 года - на 6,3%.

Ключевыми темами для развивающихся рынков в 2024 году будут динамика инфляции и темпов экономического роста, а также денежно-кредитная политика ФРС, отметил Рикардо Адрог, отвечающий за рынки суверенных облигаций и валют emerging markets в Barings LLC. "Активы развивающихся рынков по-прежнему интересны инвесторам, особенно учитывая то, что курс доллара, а также процентные ставки американских госбумаг, вероятно, прошли свой пик", - сказал эксперт.

Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, упал почти на 3% в 2023 году - это наихудшая динамика с 2020 года.