Рынок акций утром превысил 3120п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в среду растет в секторе рублевых цен blue chips, индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов за счет ослабления рубля, невзирая на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть (Brent торгуется ниже $76 за баррель); поддержку российским нефтяникам оказывает обнуление экспортных пошлин на нефть с начала года.

К 11:05 по Москве индекс МосБиржи составил 3121,15 пункта (+0,7%) - максимум с начала декабря, индекс РТС просел до 1076,92 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 91,29 рубля (+0,93 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,8%), "Северстали" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Татнефти" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Газпрома" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,4% "префы"), "Русала" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "Норникеля" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года снизилась с текущих $24,7 за тонну до нуля. Пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла также понизятся до $0,0. Обнулятся и пошлины на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта) и на кокс. Обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с 2024 года было запланировано в рамках завершения налогового маневра.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", фондовые индексы на глобальных рынках немного снизились в первые дни наступившего года, что может ожидать и российский рынок на фоне низких объемов торгов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на Kpler сообщает, что импорт российской нефти Индией в декабре упал до 1,48 млн б/с, достигнув минимума за 12 месяцев из-за трудностей с расчетами. Для России это существенный риск, предупреждают аналитики, так как Индия стала одним из ключевых торговых партнеров, на долю которого приходилось до 25% экспорта нефти. На фоне этой новости не исключено дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время, полагают эксперты "Цифра брокер".

Тем не менее несколько судов, перевозящих сырую нефть из России и простаивающие у берегов Индии, направились на восток, что скорее является позитивным признаком, так как покупатель, вероятно, был найден, отмечают аналитики.

Фондовые индексы Европы, США и Азии

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы первые торги в 2024 году (2 января) завершили без единой динамики. Негативное влияние на настроения участников рынков акций оказало повышение доходностей гособлигаций в Европе и США, сообщает Trading Economics.

В США во вторник обновил рекорд индекс Dow Jones (+0,1%, до 37715 пунктов), но снизились S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,6%).

Одним из негативных факторов стали новости из КНР, которые вызвали опасения относительно состояния как экономики этой страны, так и глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в декабре уменьшился до 49 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе. Индекс находится ниже данного уровня третий месяц подряд.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (Япония не работает, австралийский ASX Australia снизился на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), подросла Европа (индексы CAC40 и FTSE подросли на 0,1-0,2%, DAX топчется на месте), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Помимо Китая, слабая статистика также вышла в Южной Корее.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в декабре опустился до 49,9 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Значение индикатора ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж после отката накануне из-за крайне неопределенных прогнозов относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, сообщает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 в среду составила $75,57 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне), февральская цена WTI - $70,02 за баррель (-0,5% и -1,8% во вторник).

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+10,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+9,7% и +10,6% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (+7% и +4,3% "префы"), ПАО "Яковлев" (+6,8%), расписки Fix Price (+3,8%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (+3,7%), ПАО "Русолово" (+3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,5%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (-3,8%), ПАО "МГКЛ" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 составил 7,83 млрд рублей (из них 1,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 418,54 млн рублей на акции "Газпрома").