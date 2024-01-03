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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Потребление газа в Китае в январе-ноябре выросло на 7,3% г/г

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Китае в январе-ноябре увеличилось на 7,3% относительно того же периода 2022 года и достигло 356,61 млрд кубометров. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

В том числе в ноябре спрос на него вырос на 9,4% и составил 34,98 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось ранее, добыча природного газа в КНР за 11 месяцев 2023 года повысилась на 6% до 209,6 млрд кубометров.

Китай
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