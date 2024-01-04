Фондовые индексы Европы закрылись в минусе в среду

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили снижением торги в среду.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,86% и составил 474,4 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,51%, германский DAX - на 1,38%, французский CAC 40 - на 1,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,4% и 1,3% соответственно.

Участники рынка ждали публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики в США.

Кроме того, в пятницу станут известные предварительные данные об изменении потребительских цен в Европейском союзе, а также о безработице и числе рабочих мест в экономике США в декабре.

В среду статуправление Германии сообщило, что количество безработных в стране в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн. Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс.

Тем временем безработица в крупнейшей экономике еврозоны в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE ведет предварительные переговоры о покупке BDS - подразделения французской ИТ-компании Atos, которое занимается кибербезопасностью. Стоимость сделки может составить 1,5-1,8 млрд евро с учетом долга, сообщила Atos в среду. Airbus начала проведение due diligence (оценка финансового состояния и перспектив бизнеса). Цена акций Airbus снизилась на 2,9%, Atos - на 5,8%.

Рыночная стоимость Wizz Air Holdings опустилась на 0,4% - несмотря на то, что венгерская авиакомпания сообщила об увеличении объема пассажирских перевозок в декабре на 19% относительно того же месяца 2022 года - до 4,96 млн. По итогам всего 2023 года число пассажиров выросло на 32% и достигло 60,3 млн, а загруженность рейсов поднялась до 90,8% с 86,7%.

На британском рынке упали котировки акций горнодобывающих компаний, включая Anglo American - на 5%, Fresnillo - на 3,1%, Glencore - на 2,2%, Antofagasta - на 3,6%, BHP - на 2%.

Между тем акции ведущих нефтепроизводителей Европы подорожали на фоне скачка цен на нефть. Капитализация Shell в среду увеличилась на 0,7%, BP Plc - на 0,2%.

Рыночная стоимость транспортной компании Maersk подскочила на 5% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для ее акций до "нейтрального" уровня с "продавать".