Рынки акций АТР снижаются вслед за Уолл-стрит

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после падения Уолл-стрит накануне.

Основные американские индексы в среду снизились на 0,8-1,2% на опасениях, что недавнее ралли на мировых рынках акций было чрезмерным. Негативная динамика акций США отразилась и на настроении азиатских инвесторов.

Кроме того, инвесторы оценивали протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, следует из документа.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается в ходе торгов на 0,77%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в декабре вырос до 52,9 пункта с 51,5 пункта в ноябре. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, уже 12 месяцев подряд, а его декабрьское значение стало рекордным с прошлого июля.

Сводный индекс тем временем повысился до отметки в 52,6 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции JD Health (-2,6%), Budweiser Brewing (-2,2%), Techtronic Industries (-2%) и Alibaba Health (-1,3%).

Заметное падение в Шанхае показывают бумаги Seres Group (-3,2%), Kweichow Moutai (-1,2%), Wuliangye Yibin (-1,7%), Contemporary Amperex (-3.4%) и Longi Green Energy (-2,5%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,64%.

Капитализация Tokyo Electron опускается на 5,1%, SoftBank Group - на 4%, Disco Corp. - на 6,6%, Lasertec - на 5,8%, Socionext - на 4,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi понизился на 0,95%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,2%.

Акции BHP Group дешевеют на 0,4%, бумаги Rio Tinto - на 0,2%.