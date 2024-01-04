Рынок акций РФ вырос по индексам вторые торги подряд при смешанной динамике "фишек"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам вторые торги подряд при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и коррекции нефти вниз (Brent просела ниже $78 за баррель после роста днем до $79,4). Индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов - уровня месячной давности, лидерами роста выступили акции "Магнита" и ряда металлургов во главе с бумагами "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3136,07 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3144,25 пункта), индекс РТС - 1082,11 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 91,27 рубля (-0,73 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), "РусГидро" (+1%), "Русала" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели "префы" "Мечела" (-1,3%), акции "Северстали" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг торговался в основном в умеренном "плюсе", реагируя на укрепление рубля и сохранение сдержанного ценового оптимизма в нефти.

Внешний фон был в целом нейтральным. Формулировки вышедших накануне протоколов заседания ФРС стали чуть более оптимистичными в отношении прогресса в борьбе с инфляцией и перспектив снижения ставок в текущем году. Декабрьские индексы экономической активности в секторе услуг КНР (Caixin), еврозоны и США вышли лучше прогнозов.

В конце недели будет опубликована важная статистика за декабрь - предварительная оценка ИПЦ еврозоны и отчет по рынку труда США. В пятницу активность инвесторов на российском рынке может быть особенно низкой, сильных движений не ожидается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 января - 3050-3150 пунктов, полагает Бахтин.