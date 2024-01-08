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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Boston Scientific покупает конкурирующую Axonics примерно за $3,7 млрд

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американский производитель медицинского оборудования Boston Scientific покупает специализирующуюся на медицинских технологиях Axonics примерно за $3,7 млрд, говорится в пресс-релизе последней.

Boston Scientific выплатит по $71 за каждую акцию Axonics.

Сделка будет оплачена денежными средствами и, как ожидается, закрыта в первом полугодии 2024 года. Она позволит Boston Scientific расширить линейку решений в сфере урологии, отмечается в пресс-релизе.

Котировки акций Axonics на предварительных торгах в понедельник подскочили на 21,1%, до $69,72 за штуку. Бумаги Boston Scientific почти не меняются в стоимости.

Boston Scientific Axonics
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