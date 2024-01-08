Рынок акций РФ начал постновогоднюю неделю с роста к 3160п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал постновогоднюю неделю с роста на фоне подросшей фондовой Европы и ожиданиях притока свежей ликвидности, сдерживающим быков фактором выступила упавшая нефть (Brent откатилась ниже $76 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся в район 3160 пунктов (максимум с начала декабря) во главе с бумагами ВТБ и "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3158,58 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1089,72 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 мск вырос до 91,31 рубля (+0,36 рубля).