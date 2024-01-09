Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов под влиянием негативных факторов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань растут на Московской бирже утром во вторник, рубль снижается, проявляя слабый иммунитет к негативным факторам.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,75 руб./$1 (+59,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,06 руб. выше уровня действующего официального курса. По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 15:30 мск) Банк России пока не менял официальный курс доллара, который с 30 декабря составляет 89,6883 руб./$1.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, нацвалюта снизилась на старте торгов, оставаясь под влиянием заметно просевших ранее нефтяных котировок. Пока попытки их восстановления на фоне прежних потерь выглядят не очень убедительно, однако после десяти минут торгов валютный рынок учел позитивные сигналы с мировых рынков - рубль лег в боковой дрейф. На 11 минуте курс доллара США составил 91,13 руб./$1 (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,1 коп. - до 12,68 рубля.

В целом в первый день после новогодних выходных в России, когда отмечалась пониженная активность торгов, валютный рынок демонстрирует неустойчивую динамику.

Нефтяные котировки предпринимают попытки к восстановлению после заметного падения на новостях о снижении цен Саудовской Аравией. Госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в феврале цены на все сорта нефти для всех регионов будут меньше.

Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года.

Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.

По мнению аналитиков, на которых ссылается Financial Times, действия Эр-Рияда отражают как ослабление глобального спроса, так и значительный рост предложения со стороны США.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила с 7 января форс-мажор в отношении крупнейшего в стране месторождения Шарара (мощность 300 тыс. баррелей в сутки) из-за его блокировки протестующими. Выступления привели к прекращению поставок нефти с месторождения на экспортный терминал Завия. Ведутся переговоры о скорейшем возобновлении производства, отмечает компания.

Неделей ранее сообщалось об остановке месторождения El-Feel на 70 тыс. б/с, и пока не поступало обновлений о статусе операций на нем. Эксперты S&P полагают, что события в Ливии могут сказаться на ценах на легкую нефть в Средиземноморье, оказав поддержку таким сортам, как азербайджанская Azeri Light, алжирская Saharan Blend и казахстанская CPC Blend.

Согласно последнему отчету ОПЕК, в ноябре 2023 года Ливия добывала 1,178 млн баррелей в сутки.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,35 за баррель, что на 0,30% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,90 за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются с положительной динамикой: китайский CSI 300 укрепился на 0,29%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,05%, гонконгский Hang Seng повышается на 0,61%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 1,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 ушел вверх на 1,41%.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе на фоне снижения доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries накануне опустилась на 4 базисных пункта и достигла 4,001% годовых после публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев.

Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, пять лет - до 2,5% с 2,7%.

В четверг Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в декабре. Экономисты ожидают ускорения инфляции до 3,3% по сравнению с ноябрьскими 3,1%, пишет MarketWatch. Шансы на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, составляют около 59%, по данным CME FedWatch.