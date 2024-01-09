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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

"КАМАЗ" планирует выпустить в январе 3,3 тыс. грузовиков

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" во вторник возобновило выпуск грузовиков после новогодних каникул и за оставшиеся дни января планирует выпустить более 3,3 тыс. машин, сообщила пресс-служба компании.

"В 2024 году компания продолжит реализацию проектов, ориентированных на укрепление технологического суверенитета страны и удовлетворение спроса за счет отечественной продукции. В планах компании – производство широкого спектра автомобилей на санкционно устойчивой базе", - говорится в пресс-релизе.

Производственные результаты за прошлый год "КАМАЗ" еще не раскрыл.

В декабре сообщалось со ссылкой на мэрию города Набережные Челны, для которого "КАМАЗ" является градообразующим предприятием, что в 2023 году "КАМАЗ" планирует выпустить более 42 тыс. автомобилей, в 2024 году – довести объем выпуска до 45 тыс. машин.

"КАМАЗ" – крупнейший производитель грузовиков в РФ.

КАМАЗ
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