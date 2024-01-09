Внешнеторговый дефицит США в ноябре неожиданно сократился на 2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре сократился на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,5 млрд, а не $64,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, то есть на 1,1% относительно предварительно заявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Объем экспорта в ноябре снизился на $4,8 млрд (1,9%), до $253,7 млрд. Экспорт товаров сократился на $5,4 млрд, в том числе потребительских - на $500 млн. Поставки автомобилей и автомобильных комплектующих уменьшились на $800 млн, товаров промышленного назначения и материалов - на $3,6 млрд.

Экспорт услуг вырос на $600 млн.

Объем американского импорта в ноябре уменьшился на $6,1 млрд (1,9%), до $316,9 млрд. Импорт средств производства сократился на $700 млн, потребительских товаров - на $4,1 млрд, услуг - на $100 млн.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце снизился на $600 млн - до $89,4 млрд, в то время как профицит в сфере услуг вырос на $700 млн, до $26,2 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем составил $21,5 млрд, с Европейским союзом - $15,6 млрд, c Японией - $7,1 млрд, c Индией - $4 млрд.

В январе-ноябре общий размер внешнеторгового дефицита США сократился на 18,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос за этот период на 1%, в то время как импорт снизился на 3,6%.