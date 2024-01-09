Индекс РТС превысил 1100 пунктов на укреплении рубля

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых площадок и отскока нефти (цена Brent поднялась к $77 за баррель); индекс РТС превысил 1100 пунктов, индекс МосБиржи остался выше 3150 пунктов.

Лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2023 года, лидировали в росте бумаги "Мобильных телесистем" и "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3155,55 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1106,12 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 упал до 89,85 рубля (-1,3 рубля), минимум дня - 89,02 руб. за доллар.

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%. Прогноз на 2024 год оставлен на уровне 1,3%, на 2025 год - на уровне 0,9%, говорится в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Подешевели акции "Татнефти" (-4,9% и -4,5% "префы"; выплаты за III квартал 2023 года составят 35,17 рубля на акцию каждого типа), "Северстали" (-1,9%), "НЛМК" (-1%), "Газпрома" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Мечела" (+1,8% и +1,7% "префы"), расписки OZON (+1,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia прибавил 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7%).

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года. При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре сократился на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, по данным Trading Economics.

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,1%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год подтвержден на уровне 2,4%.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вверх после рекордного с ноября падения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,99 за баррель (+1,1% и -3,4% накануне), февральская цена WTI - $71,67 за баррель (+1,3% и -4,1% в понедельник).

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. б/с в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Детского мира" (-4,8%), банка "Кузнецкий" (-4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,4%), бумаги ПАО "Русолово" (-2%).

Подорожали акции ПАО "Евротранс" (+39,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+15,4%), ПАО "ТНС энерго" (+15,1%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+11,9% и +9,1% "префы"), "Самараэнерго" (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+10% и +9,4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+9,8% и +11,3% "префы"), "Камчатскэнерго" (+9% и +9,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,27 млрд рублей (из них 5,1 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,41 млрд рублей на обыкновенные акции "Татнефти").