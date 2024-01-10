Кассация одобрила аннулирование предбанкротного перевода "Открытие холдинга" в пользу АСВ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник, 9 января, согласился с решением судов нижестоящих инстанций о признании недействительной сделки по перечислению "Открытие холдингом" в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 402,1 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 31 октября 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в августе по заявлению конкурсного управляющего холдинга признал оспариваемую сделку недействительной.

В материалах дела говорится, что 15 января 2020 года холдинг перечислил 402,1 млн рублей в пользу АСВ в счет оплаты по простому векселю. Сделка была совершена за три месяца до признания "Открытие холдинга" банкротом и укладывается в полугодовой период, позволяющий оспорить транзакцию, если она удовлетворяет прописанным в законе условиям. Конкурсный управляющий посчитал перевод средств на счет в АСВ недействительной сделкой, поскольку ответчику было оказано предпочтение в отношении удовлетворения его требований.

Суд установил, что по состоянию на 14 июля 2023 года согласно реестру требований кредиторов у холдинга имеются неисполненные обязательства перед кредиторами третьей очереди на общую сумму 910,6 млрд рублей, а также неисполненные обязательства по неустойкам и пеням, которые учитываются в третьей очереди обособленно, на сумму 8,8 млрд рублей. Зареестровые требования составляют 612,3 млн рублей. Задолженность возникла в период 2012-2019 гг.

Конкурсный управляющий указал, что АСВ было осведомлено о наличии у холдинга признаков неплатежеспособности на момент совершения сделки. Так, сведения о наличии неисполненных обязательств были размещены в картотеке арбитражных дел. Кроме того, на момент совершения оспариваемого платежа уже были в установленном порядке опубликованы сообщения иных кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о признании "Открытие холдинга" банкротом.

"Соответственно, ответчик, являясь профессиональным участником рынка, не мог не понимать, что в результате совершения оспариваемой сделки ему будет оказано предпочтение перед другими кредиторами АО "Открытие холдинг", - говорится в документах.

Денежные средства в пользу ответчика были перечислены в качестве оплаты по простому векселю. Однако судом установлено, что это перечисление не относится к сделкам, совершаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности должника.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в АСВ, вексель ООО "Финансовая корпорация "Открытие" на сумму 402,1 млн рублей был передан госкорпорации в качестве оплаты по договору уступки прав требования, которые были реализованы на торгах. В связи с наступлением срока предъявления вексель был предъявлен к платежу правопреемнику векселедателя - "Открытие холдингу" - и оплачен им.

"Суд соглашается с доводами заявителя относительно того, что в данном случае ответчику было оказано предпочтение в отношении удовлетворения его требований. Таким образом, на момент проведения оспариваемых платежей на сумму 402,1 млн рублей в пользу ответчика должником была нарушена очередность удовлетворения требований, повлекшая за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований. Доводы возражений ответчика - ГК "Агентство по страхованию вкладов" - отклоняются судом, поскольку они не нашли своего подтверждения при исследовании судом материалов дела и оценке представленных доказательств", - указал суд в оспариваемом определении суда.

Между тем АСВ 27 декабря 2023 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" 402,1 млн рублей. Рассмотрение заявления назначено на 11 марта.

Основание для подачи заявления в определении не называется.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году принадлежащие ему банки "Открытие" и "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение компании. Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в 2022 году суд признал компанию банкротом.