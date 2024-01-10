Число заявок на ипотечные кредиты в США выросло рекордными темпами за год

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 9,9%, рекордными темпами с января прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Неделей ранее показатель упал на 10,7%.

Тем временем средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Штатах на первой неделе 2024 года увеличился на 5 базисных пунктов, зафиксировав рост по итогам второй недели кряду.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 6,81%. В середине октября показатель достигал рекордных за 23 года 7,9%.

"Ставки по ипотеке и число заявок на кредиты показывают высокую волатильность в последние недели, а активность в целом остается низкой", - отметил старший экономист MBA Джоэл Кан.